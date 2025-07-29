В Евросоюзе все время говорят о возможной войне с Россией и потому обновление железных дорог и автомагистралей кажется им необходимым. Однако они не понимают, что в ответ на агрессию Россия может использовать ядерное оружие. Об этом «Газете.Ru» заявил военный обозреватель Виктор Литовкин.

«Россия в случае агрессии со стороны Европы не будет воевать с ними обычным вооружением, а использует ядерное оружие, поэтому новые железные дороги не помогут. Европа — это по сути НАТО, потому что у Евросоюза никакой армии своей нет, а с НАТО у нас будет война с применением ядерного оружия. В ЕС об этом намеренно не говорят, чтобы продолжать пропаганду и не слишком пугать население», — сказал эксперт.

По его мнению, в Евросоюзе говорят о будущей войне и о том, что к ней надо готовиться, чтобы объяснить населению, почему жизнь дорожает и становится хуже. Литовкин отметил, что европейские политики все свои неприглядные амбиции оправдывают несуществующей агрессией России.

«На Украине мы не применяем ядерное оружие, потому что украинский народ для нас все-таки исторически очень родной и близкий. Мы воспринимаем их как своих братьев, одурманенных пропагандой», — пояснил Литовкин.

Газета Financial Times (FT) со ссылкой на еврокомиссара по транспорту Апостолоса Дзидзикостаса сообщила, что дороги, мосты и железнодорожные пути Европы непригодны для переброски войск и техники на восток в случае конфликта с Россией. Еврокомиссар отметил, что ремонт инфраструктуры необходим в самое ближайшее время в связи с нависшей угрозой.

Ранее в Кремле заявили о формировании Германией «образа врага» из России.