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В Азербайджане объяснили слова об азербайджанцах как самом древнем коренном народе РФ

Зульфугаров объяснил свои слова об азербайджанцах как древнем коренном народе РФ
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Мурад Оруджев/РИА Новости

Бывший глава министерства иностранных дел Азербайджана Тофик Зульфугаров, который возглавлял ведомство в 1998–1999 годах, объяснил свое заявление об азербайджанцах как якобы самом древнем коренном народе России. Об этом сообщает minval.az.

По словам экс-министра, он привел «исторические факты» из открытого доступа, когда говорил о 40% азербайджанцев, живущих в Дербенте (Дагестан).

«Исторически тюркское население, как и представители других этносов, были частью этого региона. Они просто путают понятия «нация» и «национальность». Нация — это категория, связанная с уровнем экономического и политического развития, тогда как национальность — этническое понятие. Люди, которые считают националистов патриотами, как правило, малообразованны», — сказал Зульфугаров.

Он призвал таких людей изучать собственную историю.

До этого Зульфугаров назвал азербайджанцев самым древним коренным народом России. Он заявил, что азербайджанцы — это одна из наиболее многочисленных коренных этнических групп в Дербенте. Он подчеркнул, что этот населенный пункт является «самым древним городом России».

Зульфугаров добавил, что в последнее время отдельные лица некорректно высказываются и призывают азербайджанцев «уезжать в свой Азербайджан».

Ранее в России объяснили, почему Азербайджан не сможет отказаться от отношений с РФ в ближайшие сто лет.

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