В Азербайджане объяснили слова об азербайджанцах как самом древнем коренном народе РФ

Зульфугаров объяснил свои слова об азербайджанцах как древнем коренном народе РФ

Бывший глава министерства иностранных дел Азербайджана Тофик Зульфугаров, который возглавлял ведомство в 1998–1999 годах, объяснил свое заявление об азербайджанцах как якобы самом древнем коренном народе России. Об этом сообщает minval.az.

По словам экс-министра, он привел «исторические факты» из открытого доступа, когда говорил о 40% азербайджанцев, живущих в Дербенте (Дагестан).

«Исторически тюркское население, как и представители других этносов, были частью этого региона. Они просто путают понятия «нация» и «национальность». Нация — это категория, связанная с уровнем экономического и политического развития, тогда как национальность — этническое понятие. Люди, которые считают националистов патриотами, как правило, малообразованны», — сказал Зульфугаров.

Он призвал таких людей изучать собственную историю.

До этого Зульфугаров назвал азербайджанцев самым древним коренным народом России. Он заявил, что азербайджанцы — это одна из наиболее многочисленных коренных этнических групп в Дербенте. Он подчеркнул, что этот населенный пункт является «самым древним городом России».

Зульфугаров добавил, что в последнее время отдельные лица некорректно высказываются и призывают азербайджанцев «уезжать в свой Азербайджан».

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