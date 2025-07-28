Политолог объяснил слова про «могилы русских» в гимне талибов

Депутат Госдумы Алексей Чепа обратил внимание на «гимн Талибана» (движение внесено в список террористических организаций) — в нем содержатся строки о «могилах русских». Глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович заявил «Газете.Ru», что у талибов с гимном «все достаточно сложно», поскольку в стране запрещено большинство видов музыки.

«У них запрещено большинство видов музыки, во всяком случае, развлекательной. Поэтому я, честно говоря, навскидку не назову вам официальный гимн Талибана. В принципе, в Афганистане, в том числе в талибской среде, распространено пение акапелла — без музыкального сопровождения, и там присутствуют самые разнообразные сюжеты. Последнее, что я хотел бы добавить, при старой власти культивировался вывод советских войск из страны», — сказал он.

По его словам, старый режим в Афганистане был «проамериканским», власть интерпретировала вывод войск Советского Союза в 1989 году как победу в джихаде.

«Соответственно, этот культ существовал до талибов. При талибах тематика мнимой победы в войне против СССР, насколько мне известно, широко не муссируется в массовом сознании. Поэтому, скажем так, мне представляется, что эта проблема была актуальней при старом режиме», — сказал политолог.

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