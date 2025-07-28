Президент США Дональд Трамп заявил, что не намерен ждать окончания 50-дневного срока, который он установил для России и Украины для урегулирования конфликта, и назвал новые сроки – 10-12 дней. Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил «Газете.Ru», что разговаривать с Россией языком ультиматумов бесполезно и контрпродуктивно.

«Соответствующее заявление Трамп сделал после встречи с британским премьером Стармером, активным лоббистом антироссийских целей «коалиции желающих». И здесь Трамп рискует пойти на поводу однобоких подходов еврорусофобов, которые ради собственной выгоды полностью извращают картину конфликта на Украине. Новой американской администрации стоит разобраться в первопричинах украинского кризиса, проведя ревизию, прежде всего, собственного политического наследия. Иначе «война Байдена» получит все шансы превратиться в «войну Трампа», — сказал он.

Слуцкий считает, что акценты Трампа или госсекретаря США Марко Рубио в сторону Москвы неверны в корне. Он добавил, что Россия неоднократно подтверждала приверженность переговорам.

«Российская «дорожная карта» возвращения к мирной жизни и обеспечения безопасности — равной и неделимой для всех сторон — на столе переговоров. Американские призывы или угрозы надо направлять в адрес Киева. Мир не нужен ни Зеленскому, ни его покровителям в Лондоне, Берлине и Париже. Нужен ли реально мир Трампу? Установлением «дедлайнов» для России конфликт не решить, не закончить его и угрозами санкций. Цели СВО в любом случае будут достигнуты — либо за столом переговоров, либо победой русского оружия», — сказал он.

23 июля состоялся третий раунд российско-украинских переговоров в Стамбуле. Стороны договорились продолжить обмены пленных, погибших военных, а также — объявлять короткие перемирия на линии огня сроком от 24 до 48 часов.

Ранее американист из России заявил, что Трамп мог изменить сроки ультиматума из-за дела Эпштейна.