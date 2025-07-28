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Политолог предположил, какие страны ЕС не будут соблюдать торговую сделку с США

Политолог Топорнин: Словакия и Венгрия могут отвергнуть торговую сделку с США
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Virginia Mayo/AP

Европейские покупатели российских энергоресурсов не захотят отказываться от выгодных сделок и не станут соблюдать новое торговое соглашение Евросоюза с США, по которому ЕС обязуется полностью отказаться от покупки нефти и газа из России. Об этом «Газете.Ru» заявил директор Центра европейской информации, политолог Николай Топорнин.

«У той же Словакии и Венгрии уже есть действующие долгосрочные контракты с Россией на покупку энергоресурсов по очень хорошей цене. Так зачем им вредить самим же себе и отказываться от выгодных сделок. При этом надо понимать, что Венгрия и Словакия это делают не от большой любви к России, а из простой выгоды», — сказал политолог.

Он допустил, что, если Еврокомиссия сможет разработать для Венгрии и Словакии некий «компенсационный механизм», то они могут пойти на отказ от российского газа, в противном случае они не согласятся.

27 июля президент США Дональд Трамп на встрече с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Шотландии сообщил, что Штаты и Европейский союз договорились о торговой сделке. По словам фон дер Ляйен, в рамках сделки ЕС полностью откажется от российских энергоносителей и заменит их значительными закупками американского СПГ.

Ранее эксперт назвал главный итог торговой сделки США и Евросоюза.

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