В Кремле заявили, что говорить об отношениях с Украиной после СВО пока преждевременно

В Кремле считают преждевременным обсуждение принципов выстраивания отношений с Украиной до урегулирования текущей ситуации. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос РИА Новости о возможных подходах Москвы к диалогу с Киевом после завершения специальной военной операции.

По словам Пескова, на данном этапе подобный разговор носит чисто теоретический характер. Он подчеркнул, что в первую очередь необходимо урегулировать конфликт, и только затем можно будет переходить к обсуждению будущих формата и содержания двусторонних отношений.

Дмитрий Песков также заявил, что Россия начала СВО из-за того, что ее оппоненты отказались от диалога. По его словам, если бы Россия могла достигнуть целей СВО — демилитаризации, денацификации и отказа Украины от ЛНР и ДНР — мирными средствами, то необходимости в боевых действиях бы не было.

Ранее в Кремле оценили заявление Зеленского о готовности встретиться с Путиным.