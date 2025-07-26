Трамп заявил о желании Таиланда и Камбоджи немедленно прекратить огонь

Трамп после разговора с лидерами Таиланда и Камбоджи сообщил, что они хотят мира

Президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social написал, что лидеры Таиланда и Камбоджи в разговоре с ним заявили о желании прекратить огонь.

Политик рассказал, что «только что» побеседовал с исполняющим обязанности премьера Таиланда.

«Таиланд, как и Камбоджа, хочет немедленного прекращения огня и мира. Сейчас я собираюсь передать это сообщение обратно премьер-министру Камбоджи», — заявил американский лидер.

Утром 24 июля на границе Таиланда и Камбоджи начались столкновения. Стороны обвинили друг друга в начале боев на границе у спорного храма Та Моан Тхом. Власти провинции Сурин в Таиланде утверждают, что Камбоджа обстреляла из артиллерии один из населенных пунктов. При этом в минобороны Камбоджи заявили, что войска Таиланда совершили неспровоцированное вторжение и камбоджийские силы ответили в порядке самообороны. После начала боев истребитель F-16 армии Таиланда атаковал цели в Камбодже. Столкновения на границе произошли после того, как Таиланд 23 июля отозвал своего посла в Камбодже, решил выслать ее посла из Бангкока и закрыл границу с соседней страной.

Ранее востоковед предсказал, когда закончится конфликт между Таиландом и Камбоджей.