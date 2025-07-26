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Захарова обвинила Запад в нежелании урегулировать конфликт на Украине

Захарова: переговоры и мир на Украине никогда не были в реальной повестке Запада
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Maksim Konstantinov/Global Look Press

Мирные переговоры и урегулирование конфликта на Украине никогда не были в реальной повестке Запада, иначе он перестал бы отправлять Киеву вооружение и не позволил бы ему распространять экстремистскую идеологию. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью ТАСС.

По ее словам, сейчас западные страны, наоборот, все более рьяно и агрессивно обсуждают поставки вооружений, милитаризацию.

Дипломат призвала смотреть в корень проблемы и увидеть, что слова «мирные переговоры», «политико-дипломатическое регулирование» никогда не были настоящим трендом или истинной философией Запада.

Захарова выразила уверенность в том, что отдельные страны Европейского союза и НАТО пытаются возвысить свой полос и «остановить это безумие» вокруг Украины, но с другой стороны можно видеть «каток, который идет и крушит все на своем пути», лишь бы только милитаризовываться, выделять огромные суммы в помощь Киеву на «чудовищный терроризм».

Ранее в России призвали учредить Международный день борьбы с русофобией.

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