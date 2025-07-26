Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова предложила учредить Международный день борьбы с русофобией. Об этом она сказала во время выступления в летней школе дирекции Всемирного фестиваля молодежи (ДВФМ) для представителей госуправления, передает ТАСС.

Дипломат обратила внимание, что 27 января является Международным днем памяти жертв Холокоста. Она напомнила, что в этот день именно Красная Армия освободила концлагерь. Эта дата была установлена Генеральной Ассамблеей ООН в 2005 году. По словам Захаровой, тогда на Западе все помнили, что кто освободил лагерь, но со временем многие стали это забывать.

Захарова назвала это великой подлостью. Дипломат подчеркнула, что русофобия является экстремистской, нацистской, а сегодня — неонацистской идеологией, которая уничтожает людей «в прямом и в переносном смысле слова».

Она добавила, что именно русофобия и ее пропаганда, №которая была развязана со стороны Запада».

Ранее в МИД предрекли долгое «трение» между Россией и Западом из-за русофобии.