На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В России призвали учредить Международный день борьбы с русофобией

Захарова призвала учредить Международный день борьбы с русофобией
true
true
true
close
Максим Блинов/РИА Новости

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова предложила учредить Международный день борьбы с русофобией. Об этом она сказала во время выступления в летней школе дирекции Всемирного фестиваля молодежи (ДВФМ) для представителей госуправления, передает ТАСС.

Дипломат обратила внимание, что 27 января является Международным днем памяти жертв Холокоста. Она напомнила, что в этот день именно Красная Армия освободила концлагерь. Эта дата была установлена Генеральной Ассамблеей ООН в 2005 году. По словам Захаровой, тогда на Западе все помнили, что кто освободил лагерь, но со временем многие стали это забывать.

Захарова назвала это великой подлостью. Дипломат подчеркнула, что русофобия является экстремистской, нацистской, а сегодня — неонацистской идеологией, которая уничтожает людей «в прямом и в переносном смысле слова».

Она добавила, что именно русофобия и ее пропаганда, №которая была развязана со стороны Запада».

Ранее в МИД предрекли долгое «трение» между Россией и Западом из-за русофобии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами