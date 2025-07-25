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Войска Камбоджи снова обстреливают территорию Таиланда

ВС Таиланда: Камбоджа применяет «Грады» по гражданским целям
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Depositphotos

Боевые действия продолжаются на границе Таиланда и Камбоджи, камбоджийская сторона обстреливает гражданское население из реактивных систем залпового огня «Град». Об этом сообщает командование сухопутных войск Таиланда.

«Командование сухопутных войск решительно осуждает удары камбоджийских войск по территории Таиланда дальнобойными артиллерийскими средствами, прежде всего системами залпового огня, которые производятся против гражданских объектов», — говорится в сообщении (цитата по РИА Новости).

Отмечается, что войска Таиланда отвечают «адекватно» в соответствии с оперативной обстановкой.

В ночь на 24 июля на границе между Таиландом и Камбоджей начались перестрелки между военнослужащими сухопутных войск на спорном участке. Власти Таиланда обвинили Камбоджу в разжигании конфликта, а позже ВВС страны нанесли удары по целям на территории соседнего государства. Из-за чего начался новый виток напряженности между Бангкоком и Пномпенем и могут ли перестрелки на границе перерасти во что-то большее — в материале «Газеты.Ru».

Пограничный спор между Таиландом и Камбоджей происходит из договора, который в 1904 году заключили Королевство Сиам (название Таиланда в то время) и Третья французская республика. В документе определены границы Сиама с соседними территориями, которые тогда принадлежали Франции. Но после того, как в 1953 году Камбоджа получила независимость от Франции, линия границы стала оспариваться.

Ранее сообщалось, что Совет безопасности ООН обсудит эскалацию в Юго-Восточной Азии.

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Конфликт Таиланда и Камбоджи
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