«Фурункул третьей мировой»: в Госдуме высказались о ситуации на границе Камбоджи и Таиланда

Кузнецов: у России есть шанс остановить конфликт между Камбоджей и Таиландом

Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Кузнецов в беседе с «Газетой.Ru» допустил эскалацию отношений между Камбоджей и Таиландом после боевых столкновений на границе. По его мнению, Россия может вмешаться и остановить кровопролитие.

«Может и вылиться [во что-то серьезное]. Возможно, фурункул третьей мировой войны зреет и прорывается в самых разных местах. Но у нас еще есть шанс ее остановить. У России здесь должна быть ключевая роль», — сказал Кузнецов.

24 июля Таиланд начал операцию «Война за землю» против Камбоджи, называя ее ответом на посягательства на суверенитет страны и атаки со стороны армии соседней страны. В ходе операции применяются танки, артиллерия и авиация, а также беспилотники.

Страны спорят из-за участка границы между провинцией Таиланда Убонратчатхани и провинцией Камбоджи Преа Вихеар. 28 мая 2025 года там уже происходило кратковременное боестолкновение.

Посольство России в Камбодже призывает российских граждан не посещать приграничные районы с Таиландом, которые затронуты эскалацией.

Ранее живущая в Камбодже россиянка рассказала, что местные надеются, что глава КНР Цзиньпин не позволит разгореться войне с Таиландом.