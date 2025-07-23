МИД России опроверг сообщение о якобы изоляции Лаврова

Некоторые «изгои» распространили вбросы о якобы изоляции министра иностранных дел Сергея Лаврова. Об этом этом сообщает пресс-служба МИД РФ.

«Про «неулыбающегося» Лаврова мы уже опровергали. Теперь и про «изолированного» Сергея Викторовича на примере только лишь первой половины 2025 года — почти 100 встреч в различных форматах», — говорится в пресс-релизе внешнеполитического ведомства.

Соответствующий пост сопровожден видеороликом, где Лавров в течение 2025 года посещает различные международные мероприятия.

В МИД отметили, что «некоторые изгои» живут вдали от России «всеми забытые», проецируют собственные «фобии» на других, в данном случае распространяют ложь о якобы изоляции российского министра.

В январе 2022 года сотрудник французского издания Figaro Жан-Марк Гонен назвал Лаврова «бескомпромиссным дипломатом», чье «лицо без всякого намека на улыбку напоминает образы времен холодной войны. Тогда официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на это утверждение журналиста опубликовала в своем Telegram-канале подборку фото улыбающегося Лаврова. Дипломат заявила, что нельзя допустить того, «чтобы старинное французское издание было признано обманщиком».

Ранее экс-посол США в РФ Майкл Макфол рассказал о сложных отношениях с Лавровым.