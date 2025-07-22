Володин рассказал, каким в Госдуме запомнят депутата Тарасенко

Депутата Государственной думы Михаила Тарасенко запомнят отзывчивым и добрым человеком. Об этом заявил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин, передает ТАСС.

Спикер отметил, что Тарасенко все время работал в Комитете по социальной политике, помогал гражданам, так же, как во времена, когда он был руководителем одного из крупнейших профсоюзов России — профсоюза металлургов.

Тарасенко скончался после продолжительной борьбы с болезнью.

Михаил Тарасенко родился 21 ноября 1947 года в Таганроге. В 1974 году он окончил Всесоюзный заочный политехнический институт, а позднее — Академию общественных наук при ЦК Коммунистической партии СССР. Тарасенко являлся кандидатом экономических наук, а также был членом исполкома генсовета Федерации независимых профсоюзов России.

В 2007 году его избрали депутатом Госдумы, в которой он представлял «Единую Россию» (V, VI и VII созывы).

Ранее сообщалось, что умерла председатель Верховного суда России Ирина Подносова.