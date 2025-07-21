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В России оценили влияние Мелании Трамп на решения США по Украине

Политолог Дудаков: Мелания Трамп не думает каждый день об Украине
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Julia Demaree Nikhinson/AP

Жене американского президента Дональда Трампа Мелании приписывают симпатию Украине исключительно потому, что сами украинцы любят выдавать желаемое за действительное. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился политолог, американист Малик Дудаков.

«Если бы Мелания Трамп действительно активно поддерживала Киев и у украинских лоббистов были бы выходы на первую леди Соединенных Штатов, то, наверное, дела у них все-таки обстояли бы лучше, чем сейчас. Я думаю, что украинцы скорее выдают желаемое за действительное. Конечно, Мелания когда-то могла высказаться по украинскому вопросу, но не стоит полагать, что она действительно каждый день только и думает о том, что же происходит на Украине», — сказал американист.

Он отметил, что Мелании Трамп уже не первый раз приписывают поддержку каких-то иностранных государств.

«На первом сроке Трампа Меланию, наоборот, обвиняли в том, что она якобы была русским агентом потому, что она из страны бывшего варшавского договора, и там у кто-то из родственников был партийным работником еще в советское время. То есть буквально четыре года назад ее обвиняли в связях с Россией, а сейчас говорят, что Украина через нее проводит какие-то нарративы», — напомнил Дудаков.

По его мнению, Мелания Трамп достаточно аполитичная женщина, которая занимается своими вещами, и особо Трампу не надоедает.

Слухи о том, что первая леди США влияет на решения Трампа по украинскому вопросу, распространилось в СМИ и социальных сетях после того, как сам американский президент на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте заявил, что Мелания хотела бы, чтобы смерти на Украине прекратились.

Ранее в Кремле ответили на вопрос о перспективах встречи Путина и Трампа.

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