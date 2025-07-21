В России оценили влияние Мелании Трамп на решения США по Украине

Жене американского президента Дональда Трампа Мелании приписывают симпатию Украине исключительно потому, что сами украинцы любят выдавать желаемое за действительное. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился политолог, американист Малик Дудаков.

«Если бы Мелания Трамп действительно активно поддерживала Киев и у украинских лоббистов были бы выходы на первую леди Соединенных Штатов, то, наверное, дела у них все-таки обстояли бы лучше, чем сейчас. Я думаю, что украинцы скорее выдают желаемое за действительное. Конечно, Мелания когда-то могла высказаться по украинскому вопросу, но не стоит полагать, что она действительно каждый день только и думает о том, что же происходит на Украине», — сказал американист.

Он отметил, что Мелании Трамп уже не первый раз приписывают поддержку каких-то иностранных государств.

«На первом сроке Трампа Меланию, наоборот, обвиняли в том, что она якобы была русским агентом потому, что она из страны бывшего варшавского договора, и там у кто-то из родственников был партийным работником еще в советское время. То есть буквально четыре года назад ее обвиняли в связях с Россией, а сейчас говорят, что Украина через нее проводит какие-то нарративы», — напомнил Дудаков.

По его мнению, Мелания Трамп достаточно аполитичная женщина, которая занимается своими вещами, и особо Трампу не надоедает.

Слухи о том, что первая леди США влияет на решения Трампа по украинскому вопросу, распространилось в СМИ и социальных сетях после того, как сам американский президент на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте заявил, что Мелания хотела бы, чтобы смерти на Украине прекратились.

Ранее в Кремле ответили на вопрос о перспективах встречи Путина и Трампа.