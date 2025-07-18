В России рассказали, на какое наступление может пойти Киев

На сегодняшний день украинская армия не имеет наступательного потенциала, но есть вероятность, что ВСУ прибегнут к диверсионным операциям. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился военный эксперт Юрий Кнутов.

«Для наступления нужна бронетехника, тяжелая дальнобойная артиллерия, ракеты к ним, авиация — всего этого у ВСУ просто нет. Единственное, что используется Украиной в обороне — это дроны, которых у Киева огромное количество благодаря поставкам НАТО», — пояснил Кнутов.

Он отметил, что Украина практически каждый день пытается прорваться в районе Белгородской и Курской областей, но постоянно получает отпор.

«Беспокойство вызывает тот факт, что украинская армия под руководством британских спецназовцев проводит тренировки по возможной высадке в Крыму или на Копорской косе. Это представляет определенную опасность, но за этими районами мы следим и там у нас все сценарии отработаны. Возможные высадки будут иметь в основном медийный характер, направленный не на реальный захват территории или удержание, а с целью пропагандистского заявления», — заявил военный эксперт.

Кнутов сомневается в том, что информация, которую публикует The Washington Post о просьбе Трампа перевести ВСУ в наступление, соответствует действительности. Скорее всего, этот материал был опубликован, чтобы внести новый штрих в медийный портрет президента Дональда Трампа, заключил военный эксперт.

Президент США Дональд Трамп заявил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, что страна ничего не добьется в обороне, ей нужно перейти в наступление. Об этом написала газета The Washington Post (WP), ссылаясь на источники.

Ранее во Франции оценили новую стратегию Трампа против России.