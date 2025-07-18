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В МИД РФ заявили, что ИИ становится инструментом давления

Захарова: ИИ превращается в рычаг давления, а не в инструмент прогресса
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Shatokhina Natalia/Global Look Press

Искусственный интеллект (ИИ) становится не просто инструментом для достижения научных и технологических высот, а скорее средством давления. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своей статье «НеоколонИИализм», опубликованной в «Российской газете».

Она отметила, что ИИ становится движущей силой глобальной конкуренции, охватывающей борьбу за умы, сердца и сам образ жизни людей, а также перераспределение власти в мире.

По мнению Захаровой, стремление к безусловному лидерству и статусу «властителя судьбы человечества» может привести к тому, что человечество окажется в будущем, далеком от идеалов, которые пропагандируют сторонники цифровой трансформации.

26 июня заместитель секретаря Совета безопасности (СБ) РФ Юрий Коков заявил, что иностранные спецслужбы в борьбе с РФ применяют тактику «автономного террора», при которой используют искусственный интеллект, дистанционно готовят теракты и вербуют их исполнителей.

По его словам, в условиях противостояния с западными странами продолжаются попытки иностранных спецслужб по инфильтрации на территорию страны граждан, который связаны с террористическими и экстремистскими организациями, националистическими объединениями. Помимо этого, на территорию России отправляют агнетов, которые пропагандируют антироссийские взгляды.

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