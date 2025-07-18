Более половины россиян верят угрозам Трампа

Почти половина россиян (46%) уверены, что президент США Дональд Трамп не введет пошлины в отношении России, несмотря на соответствующие угрозы. Об этом свидетельствуют результаты опроса Новости Mail, которые есть у «Газеты.Ru».

«46% полагают, что пошлины введены не будут (20% — точно нет, 26% — скорее нет, чем да)», — говорится в результатах исследования.

При этом ровно половина россиян считают, что Трамп введет пошлины в отношении России. Еще 4% россиян не определились с ответом.

Кроме того, на фоне ужесточения риторики Трампа в отношении России 36% россиян высказались о том, что военная помощь США Киеву будет передана в полном объеме. При этом 31% россиян отметили, что Вашингтон, скорее всего, только частично удовлетворит потребности Украины в оружии, а 28% опрошенных сказали, что поставки затянутся.

Исследование проводилось среди читателей проекта Новости Mail 15–16 июля. В опросе приняли участие более 22 тысяч респондентов из более чем 50 регионов России.

До этого Дональд Трамп выступил с заявлением о российско-украинском конфликте. Он отметил, что «очень недоволен» Москвой и выдвинул ультиматум: если боевые действия не прекратятся за 50 дней, США введут против РФ и ее партнеров вторичные пошлины в 100%. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее СМИ объяснили, почему Путин не воспринимает угрозы Трампа всерьез.