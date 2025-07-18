Депутат, назвавший российский регион «родиной узбеков», лишился мандата

Депутат Думы Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) Халид Таги-заде, назвавший Югру «исторической родиной» узбеков, досрочно сложил полномочия. Об этом сообщила газета «Коммерсантъ».

Таги-заде состоит во фракции КПРФ, при этом ранее он был исключен из партии. Заявление о сложении полномочий он написал еще 7 июля. Согласно документу, депутат попросил освободить его от мандата с 21 июля. В начале месяца его лишили должности заместителя председателя комитета по социальному развитию.

Депутат Михаил Сердюк рассказал газете, что заявление Таги-заде было поддержано единогласно на заочном голосовании.

«Он стал нерукопожатным. Я думаю, он понял, что политического будущего у него нет, и сдал мандат», — добавил Сердюк.

30 мая Халид Таги-Заде заявил, что Югра и часть Тюменской области когда-то были Сибирским ханством, последним правителем которого был хан Кучум из династии Шибанидов — правящей узбекской династии, выходцев из Бухарского ханства. Таги-Заде предположил, что мигранты ездят в ХМАО как на историческую родину. Спустя несколько дней он извинился за свои высказывания.

Ранее скандаливший сахалинский депутат задержал вылет самолета на 40 минут.