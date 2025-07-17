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В Германии заговорили о «серьезных последствиях» помощи Украине

Berliner Zeitung: помощь Киеву обернется серьезными последствиями для Германии
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Global Look Press

Продолжение политики помощи Украине со стороны Берлина может иметь «серьезные последствия» для Германии, социальное благополучие в стране становится все более неустойчивым. Об этом пишет газета Berliner Zeitung.

«Текущие события могут иметь серьезные последствия и для Германии <…> Германия, в частности, подвергается нападкам: в условиях растущей экономической неопределенности и социальной напряженности – ключевое слово, доходы граждан – растет сопротивление миллиардам евро помощи Киеву», — говорится в сообщении издания.

На этом фоне политика канцлера ФРГ Фридриха Мерца по поддержке Украины «все больше подрывает социальный мир в стране».

До этого глава крупнейшей германской страховой компании Allianz Оливер Бете выразил опасения, что Германия может вновь стать «больным человеком Европы» из-за проблем в системе социального обеспечения.

Ранее политолог заявил, что Фридрих Мерц готовит Германию к войне с Россией.

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