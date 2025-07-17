В МИД России оценили планы Европы по размещению «многонациональных сил» на Украине

Захарова: «корпус многонациональных сил» на Украине будет законной целью для РФ

Москва расценивает планы «коалиции желающих» по созданию «корпуса многонациональных сил» как подготовку интервенции. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает РИА Новости.

«Расцениваем это (создание «корпуса многонациональных сил», — «Газета.Ru») как подготовку иностранной интервенции. Будем рассматривать так называемые многонациональные силы в качестве законных военных целей», — сказала она в ходе брифинга.

По словам дипломата, российская сторона неоднократно заявляла об абсолютной неприемлемости размещения вооруженных сил других государств на территории Украины.

11 июля президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что «коалиция желающих» планирует патрулировать небо Украины и Черное море после заключения мира между Москвой и Киевом.

На заседании «коалиции желающих» в Лондоне премьер-министр Великобритании Кир Стармер и Макрон заявили о готовности направить до 50 тыс. военнослужащих на Украину после заключения перемирия с Россией. На основе этого контингента планируется создание армейского корпуса международной коалиции из более чем 30 стран для поддержания безопасности Украины.

Миссия коалиции будет заключаться в патрулировании воздушного и морского пространства, а также помощи в восстановлении украинской армии. Сообщается, что этот план может быть реализован в течение нескольких часов после подписания соглашения о прекращении огня.

Ранее Лавров высказался об усилиях Европы по созданию «корпуса для защиты Украины».