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В России решили бороться с плохим почерком врачей

В Госдуме захотели обязать врачей печатать рецепты на принтере из-за почерка
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Депутат Государственной думы Антон Ткачев направил письмо на имя министра здравоохранения России Михаила Мурашко, предложив обязать медицинских работников печатать рецепты на принтере из-за неразборчивого почерка. Копия письма имеется в распоряжении RT.

Он отметил, что пациенты и даже многие фармацевты не могут разобрать почерк врачей. Это провоцирует отказы в продаже лекарства, задержкам в лечении, а также приводит к выдаче неверного препарата.

Депутат указал, что тяжелее всех приходится пожилым людям, которые не могут сами расшифровать назначение.

До этого в Бразилии фармацевт из-за неразборчивого почерка врача продала родителям глазные капли вместо лекарств от рвоты, и двухмесячный ребенок попал в больницу. Также фармацевт обвинила родителей в том, что они не читали инструкцию перед тем, как дать купленное лекарство своему ребенку.

Ранее стало известно, сколько зарабатывают фармацевты в России.

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