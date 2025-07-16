Захарова похвалила курорт в КНДР

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова в эфире радио Sputnik похвалила курорт Вонсан в Северной Корее, назвав его «фантастическим».

«Курорт не одного отеля. Это город отелей. Я не хочу ничего сравнивать, но они привычны нам, кто бывает в тех самых популярных странах для российского туриста, куда наши люди ездят регулярно», — сказала она.

Дипломат отметила, что курорт создали всего за четыре года, несмотря на то, что Северная Корея уже не одно десятилетие находится под санкционными ограничениями.

Захарова отметила, что в городе идеальные дороги, есть пляжи с инфраструктурой, транспорт, театры.

До этого министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что новый курорт в КНДР Вонсан может понравиться россиянам и завоевать популярность в России. В настоящее время на курорте действуют ограничения, связанные с последствиями пандемии COVID-19, однако Лавров выразил надежду на то, что они скоро будут отменены.

Ранее Лавров пообещал, что власти России поспособствуют увеличению турпотоков на курорт Вонсан в КНДР.