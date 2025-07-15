В России назвали ультиматум Трампа «шагом назад»

Если Трамп действительно хочет прогресса в украинском урегулировании, то ему следует вникнуть в российскую позицию и воздействовать на киевский режим, а не угрожать Москве вторичными санкциями. Об этом «Газете.Ru» заявил руководитель фракции «ЛДПР», председатель Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

«Давлением на нашу страну американский президент вряд ли чего-то добьется. Руководство России не раз заявляло, что готово к прекращению конфликта, все предложения Москвы на столе переговоров. Ждем от украинской стороны согласования даты третьего раунда Стамбула-2», — сказал политик.

По его мнению, намерение Соединенных Штатов возобновить ракетные поставки Киеву станет «шагом назад в мирном урегулировании».

«Возобновление поставок оружия Киеву станет шагом назад в мирном урегулировании, но не изменит кардинальным образом ситуацию на фронте для ВСУ. Цели СВО будут достигнуты в любом случае, или переговорным путем, или на поле боя», — заключил Слуцкий.

В понедельник в ходе встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте президент США Дональд Трамп объявил о введении «вторичных пошлин до 100% на страны, покупающие российскую нефть, если в течение 50 дней не будет прогресса в урегулировании конфликта в Украине».

Ранее в Кремле заявили, что Киев воспринимает слова Трампа как сигнал для продолжения конфликта.