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Эксперт рассказал условия передачи помощи США Украине

Эксперт Шимер: Трамп передаст Киеву помощь, одобренную администрацией Байдена
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Suzanne Plunkett/Pool/Reuters

Помощь США для Украины, о которой 14 июля может объявить президент Дональд Трамп, была одобрена еще при его предшественнике Джо Байдене. Об этом заявил бывший глава отдела Восточной Европы и Украины Совета национальной безопасности США (СНБ) Дэвид Шимер в интервью газете The New York Times.

По его словам, будет восстановлен статус-кво недельной давности.

«То есть мы вернемся к сокращающимся потокам военной помощи, одобренной предыдущей администрацией», — уточнил Шимер.

Он добавил, что администрация Трампа должна «пойти дальше и принять устойчивую стратегию по увеличению военной помощи Украине», а также усилить экономическое давление на Российскую Федерацию.

До этого журналист портала Барак Равид, ссылаясь на информированные источники, писал, что Трамп объявит 14 июля о новом плане поставок вооружения для Киева, в который, возможно, войдет наступательное оружие. Американский лидер также отметил, что Соединенные Штаты передадут Украине комплексы Patriot и различные единицы военной техники, расходы за которые будут полностью оплачены украинской стороной.

Ранее Трамп обвинил Путина в желании «забрать все» на Украине.

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