На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно о кризисе в отношениях США и Японии из-за политики Трампа

FT: отношениям США и Японии угрожает крупнейший за четверть века кризис
true
true
true
close
Annabelle Gordon/Reuters

Союзническим отношениям США и Японии угрожает крупнейший за последние 25 лет кризис из-за торговой политики американского лидера Дональда Трампа. Об этом пишет газета The Financial Times.

Как отметили высокопоставленные чиновники в обеих странах, жесткий подход хозяина Белого дома и неспособность японского правительства адаптироваться к меняющимся условиям сотрудничества могут привести к дестабилизации и смешению проблем торговли и безопасности. Эксперт консалтинговой компании The Asia Group Кристофер Джонсон обратил внимание, что в Токио считают, что для команды американского лидера «нет ничего святого».

Специалист подчеркнул, что в предыдущий раз серьезный кризис в отношениях между США и Японией наблюдался в конце 90-х гг. XX века. Тогда в связи с окончанием холодной войны у Токио и Вашингтона возникли серьезные проблемы в сфере торговли, а также были подняты фундаментальные вопросы о форме альянса двух государств.

«Я никогда раньше не слышал, чтобы высокопоставленные японские чиновники были настолько взволнованы по поводу этих отношений», — сказал Джонсон, комментируя нынешнюю ситуацию.

По словам других источников издания, сейчас между США и Японией наблюдаются необычайно серьезное недопонимание и недоверие. Эксперты пояснили, что власти азиатской страны ожидали, что Вашингтон сделает для Токио исключение и не станет вводить дополнительные пошлины на поставляемую им продукцию.

Журналисты опросили несколько десятков специалистов, которые уверены, что альянс США и Японии сохранится, но при этом произойдет перезагрузка отношений. То, на каких условиях два государства продолжат сотрудничать, позволит другим державам понять, что значит быть другом Вашингтона в 2025 году.

Ранее в Японии рассказали, в каком случае власти не будут подписывать соглашение с США по тарифам.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами