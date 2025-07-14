Стало известно о кризисе в отношениях США и Японии из-за политики Трампа

Союзническим отношениям США и Японии угрожает крупнейший за последние 25 лет кризис из-за торговой политики американского лидера Дональда Трампа. Об этом пишет газета The Financial Times.

Как отметили высокопоставленные чиновники в обеих странах, жесткий подход хозяина Белого дома и неспособность японского правительства адаптироваться к меняющимся условиям сотрудничества могут привести к дестабилизации и смешению проблем торговли и безопасности. Эксперт консалтинговой компании The Asia Group Кристофер Джонсон обратил внимание, что в Токио считают, что для команды американского лидера «нет ничего святого».

Специалист подчеркнул, что в предыдущий раз серьезный кризис в отношениях между США и Японией наблюдался в конце 90-х гг. XX века. Тогда в связи с окончанием холодной войны у Токио и Вашингтона возникли серьезные проблемы в сфере торговли, а также были подняты фундаментальные вопросы о форме альянса двух государств.

«Я никогда раньше не слышал, чтобы высокопоставленные японские чиновники были настолько взволнованы по поводу этих отношений», — сказал Джонсон, комментируя нынешнюю ситуацию.

По словам других источников издания, сейчас между США и Японией наблюдаются необычайно серьезное недопонимание и недоверие. Эксперты пояснили, что власти азиатской страны ожидали, что Вашингтон сделает для Токио исключение и не станет вводить дополнительные пошлины на поставляемую им продукцию.

Журналисты опросили несколько десятков специалистов, которые уверены, что альянс США и Японии сохранится, но при этом произойдет перезагрузка отношений. То, на каких условиях два государства продолжат сотрудничать, позволит другим державам понять, что значит быть другом Вашингтона в 2025 году.

Ранее в Японии рассказали, в каком случае власти не будут подписывать соглашение с США по тарифам.