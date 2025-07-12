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В Азербайджан прибыл президент Сирии Ахмед аш-Шараа

SANA: в Азербайджан с визитом прибыл президент Сирии Ахмед аш-Шараа
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Khalil Ashawi/Reuters

Президент Сирии Ахмед аш-Шараа отправился в Азербайджан с официальным визитом. Об этом сообщает агентство SANA.

Уточняется, что сирийский лидер прибыл в страну с рабочим визитом.

Как сообщает азербайджанское агентство Report, Аш-Шараа прибыл в международный аэропорт имени Гейдара Алиева вблизи Баку. Его встречают заместитель премьер-министра Азербайджана Ягуб Эюбов, замглавы азербайджанского МИДа Фариз Рзаев и другие чиновники, также в аэропорту выстроился почетный караул и развешаны флаги обеих стран.

Временное правительство Сирии было сформировано 9 декабря 2024 года, после падения режима Башара Асада. 29 января 2025 года Народный совет, высший орган законодательной власти, был официально распущен, а Переходное правительство анонсировало выборы во Временный законодательный совет. 29 марта 2025 года первое переходное правительство завершило свою работу, его сменило второе переходное правительство. Должность премьер-министра была упразднена, а правительство возглавил президент Сирии.

Ранее власти Сирии решили изменить герб страны.

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