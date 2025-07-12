Брижит Макрон отказалась взять супруга за руку на глазах у Карла III

Жена Макрона отказалась взять его за руку на глазах у Карла III

Во время встречи с королем Карлом III президент Франции Эммануэль Макрон попытался взять за руку свою жену Брижит, однако она отстранилась. И, судя выражению лица, жена французского лидера осталась недовольна этим жестом, сообщает РИА Новости.

Видеозапись этого момента, опубликованная в соцсетях и СМИ, вызвала бурную реакцию. Пользователи даже обратились к Макрону с просьбой прокомментировать сложившуюся ситуацию.

Во время трехдневного визита в Великобританию принц Уильям и Кейт Миддлтон встретились с Эммануэлем и Брижит Макрон. Они приветствовали президентскую чету у трапа самолета на военно-морском аэродроме Нортхолт в Виндзоре. Макрон при встрече поцеловал руку Кейт Миддлтон, однако принц Уильям не стал целовать руку жены президента Франции. Позднее появились кадры, на которых видно, как Брижит ускоряет шаг, оказываясь впереди мужа. Когда президент попытался взять ее за руку, она резко отпрянула, не позволив ему это сделать.

Подобное поведение Брижит Макрон привлекает внимание не впервые. 26 мая жена французского лидера ударила Макрона по лицу после прилета во Вьетнам, а затем демонстративно отказалась подавать руку. По информации источников, супруги якобы просто решили «подурачиться», поэтому говорить о серьезном конфликте не приходится. Официальный представитель МИД Мария Захарова предположила, что на Западе и в этот раз все объяснят «рукой Кремля». Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее СМИ узнали причину рассеянности Брижит Макрон во время визита в Британию.