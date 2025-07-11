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Датский профессор заявил о подавлении альтернативного мнения о РФ в Северной Европе

Профессор Оберг: в Северной Европе подавляется альтернативное мнение о России
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Global Look Press

В настоящее время в Северной Европе подавляется альтернативное мнение о России. Об этом «Ленте.ру» заявил датский профессор, директор Транснационального фонда исследований мира и будущего, номинант на Нобелевскую премию мира Ян Оберг.

«Я никогда прежде не видел такого подавления альтернативных взглядов, такого отрицания других точек зрения на Россию или НАТО. Больше всего меня поражает, что даже левые силы не возражают против этой риторики», — сказал профессор.

Оберг добавил, что раньше в Северной Европе ценности равенства и всеобщего благосостояния отстаивали социал-демократы. В связи с этим регион был образцом для подражания, отметил директор фонда. Однако сейчас, по его словам, они ведут процесс милитаризации.

8 июля президент Чехии Петр Павел допустил восстановление сотрудничества Европы с Россией после завершения конфликта на Украине при определенных условиях. По его словам, для начала нужно «усадить РФ за стол переговоров, договориться о прекращении огня, а затем договориться о мирном соглашении».

Ранее в Госдуме рассказали, когда Европа будет готова к войне с Россией.

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