В Кремле прокомментировали возможную встречу Лаврова и Рубио

В Кремле ответили на вопрос о встрече Лаврова и Рубио

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вопрос встречи министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Марка Рубио находится в компетенции российского внешнеполитического ведомства. Об этом политик сообщил в ходе брифинга с журналистами.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее рассказала, что встреча Лаврова и Рубио в малайзийском Куала-Лумпуре прорабатывается. Как уточняется, дипломаты должны увидеться «на полях» мероприятий по линии АСЕАН (Ассоциации государств Юго-Восточной Азии).

Первым о новых контактах Лаврова и Рубио сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя Госдепартамента США. По его словам, также ожидается участие министра иностранных дел Китая Ван И. Однако пока не ясно, состоятся ли встречи госсекретаря с китайским и российским коллегами.

В июне в МИД РФ рассказали, что Лавров и Рубио находятся в постоянном контакте. Они провели уже семь телефонных разговоров и очно пообщались в феврале в Эр-Рияде. Общение глав внешнеполитических ведомств двух стран связано с Украиной и поиском путей урегулирования конфликта.

Ранее Лавров заявил, что Россия не предается иллюзиям насчет США.