В России раскрыли, почему Дуда угрожает НАТО закрытием хаба в Польше

Политолог Буневич: Дуда привлекает к себе внимание словами о закрытии хаба НАТО

К словам польского президента Анджея Дуды о возможном закрытии хаба НАТО в Жешуве не стоит серьезно относиться, так как его полномочия в качестве главы страны в скором времени закончатся. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился политолог Дмитрий Буневич.

«Каденция Анджея Дуды подходит к концу и даже избран новый президент Кароль Навроцкий. Поэтому подобные заявления — это просто попытка уходящего президента привлечь к себе внимание», — сказал политолог.

Он отметил, что в полномочия президента Польши в целом не входит возможность открывать или закрывать военные базы или хабы на территории страны.

«Закрытие хаба НАТО в Польше кажется совершенно нереальным сценарием, который в целом можно даже не рассматривать. Альянс просто не позволит такому произойти», — заключил Буневич.

Польский президент в интервью нескольким YouTube-каналам допустил, что республика закроет хаб по поставкам военной помощи Украине. По словам Дуды, Украина и некоторые члены НАТО считают аэропорт в Жешуве и автострады своей собственностью.

Политик добавил, что, если союзники по альянсу пренебрегают Польшей, могут поставлять помощь Киеву морем, воздухом или сбрасывать на парашютах. Президент отметил, что обижен из-за того, что его не позвали на несколько мероприятий, где обсуждался вопрос военной поддержки Украины.

Ранее Дуда назвал главный итог своего 10-летнего президентства.