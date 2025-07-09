На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В России призвали не ждать ничего грандиозного от «маленького сюрприза» Трампа

Бутина призвала «делить на два» угрозы США после слов Трампа о сюрпризе для РФ
true
true
true
close
Kevin Lamarque/Reuters

Не стоит ждать от США чего-то грандиозного после слов президента страны Дональда Трампа о «маленьком сюрпризе» для России, заявила «Газете.Ru» член комитета Госдумы по международным делам Мария Бутина.

Она не исключила, что никакого «сюрприза» не будет.

«Американцы всегда отличаются размахом фраз: их обещания и угрозы стоит делить как минимум на два. Акценты в работе делать стоит на тех, кто держит слово, например, на дружественных России странах», — заявила депутат.

Бутина посоветовала не делать из сказанного Трампом долгосрочные выводы, так как его мнение меняется «по пять раз на дню».

«Стратегия Москвы была и будет прежней. Россия действует в своих интересах, как независимое, самостоятельное, суверенное государство. Стоит помнить, что уважают только силу, а американцы — тем более», — заключила Бутина.

На заседании кабинета в Белом доме, комментируя будущие действия в отношении России, Трамп заявил, что хочет устроить «маленький сюрприз» для Москвы.

Ранее в сенате США отреагировали на критику Трампа в адрес Путина.

Все новости на тему:
Отношения России и США
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами