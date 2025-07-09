В России призвали не ждать ничего грандиозного от «маленького сюрприза» Трампа

Бутина призвала «делить на два» угрозы США после слов Трампа о сюрпризе для РФ

Не стоит ждать от США чего-то грандиозного после слов президента страны Дональда Трампа о «маленьком сюрпризе» для России, заявила «Газете.Ru» член комитета Госдумы по международным делам Мария Бутина.

Она не исключила, что никакого «сюрприза» не будет.

«Американцы всегда отличаются размахом фраз: их обещания и угрозы стоит делить как минимум на два. Акценты в работе делать стоит на тех, кто держит слово, например, на дружественных России странах», — заявила депутат.

Бутина посоветовала не делать из сказанного Трампом долгосрочные выводы, так как его мнение меняется «по пять раз на дню».

«Стратегия Москвы была и будет прежней. Россия действует в своих интересах, как независимое, самостоятельное, суверенное государство. Стоит помнить, что уважают только силу, а американцы — тем более», — заключила Бутина.

На заседании кабинета в Белом доме, комментируя будущие действия в отношении России, Трамп заявил, что хочет устроить «маленький сюрприз» для Москвы.

Ранее в сенате США отреагировали на критику Трампа в адрес Путина.