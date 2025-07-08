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В Госдуме оценили сообщения о причастности США к распространению коронавируса

Депутат Альшевских: причастность США к пандемии коронавируса не доказана
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Максим Богодвид/РИА Новости

В США часто происходят медиабаталии между политическими лагерями, ко многим новостями следует относиться с осторожностью, заявил «Газете.Ru» зампред комитета Госдумы по расследованию вмешательства иностранных государств в дела России, комментируя возможную причастность Соединенных Штатов к распространению пандемии.

«Читая громкие новости, я первым делом смотрю первоисточник. Новость про вирусы опубликовал сайт, относящийся к одному из политических лагерей США. В Америке часто происходят медиабаталии между сторонами, и ко многим выставляемым сведениям надо относиться с осторожностью. Если же допустить достоверность данных, то в публикации нет доказательств прямой связи между вирусами, отправленными USAID, и непосредственно пандемией», — сказал он.

Депутат заявил, что для подтверждения информации требуются дополнительные исследования, в том числе – независимая экспертиза.

«Насколько известно, российские ученые скептически относятся к версии, что коронавирус имеет искусственное происхождение», — сказал он.

До этого издание The Daily Caller сообщило, что USAID профинансировало ввоз 11 тысяч образцов вирусов из провинции Юньнань, где циркулируют «ближайшие родственники» COVID-19, в Ухань, эпицентр пандемии без «очевидного плана» обеспечения того, чтобы образцы не были «ошибочно направлены» на производство биологического оружия и оставались доступными для правительства США. Издание ссылается на «ранее не публиковавшиеся документы», они были получены в результате судебного разбирательства по закону о свободе информации в США.

Ранее в Китае сделали заявление о происхождении коронавируса.

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