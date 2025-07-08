В посольстве рассказали, зачем Лондон ввел санкции против войск РХБЗ

В посольстве РФ в Лондоне заявили, что власти Британии ввели санкции против командования войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ, чтобы отвлечь внимание от фактов применения химоружия украинской армией. Об этом сообщает РИА Новости.

«Этой нелегитимной акцией британские власти вновь пытаются отвлечь внимание от многократно задокументированных случаев применения отравляющих веществ своей террористической клиентурой в ВСУ», — отметили в диппредставительстве.

Дипломаты добавили, что российские военные последовательно «раскрывают миру правду» о «химических» происках стран Запада как в контексте СВО.

7 июля Лондон ввел санкции в отношении двух российских генералов — начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ Алексея Ртищева и его заместителя Андрея Марченко.

Ограничительные меры подразумевают запрет на въезд в Соединенное Королевство и заморозку активов в случае их обнаружения.

Ранее американский журналист призвал ввести санкции против США.