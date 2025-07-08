Военный эксперт назвал приоритетную задачу ВС РФ в ДНР

Российские войска ведут очень успешные бои в Донецкой народной республике, линия фронта постоянно движется в сторону запада, темпы продвижения наращиваются, заявил «Газете.Ru» военный эксперт Андрей Клинцевич.

«Российские войска более 500 квадратных километров в месяц освобождают, в июне эта цифра даже увеличилась и составила 556 квадратных километров. Уверен, что наши войска на этом не остановятся и будут идти дальше, потому что средств поражения у нас много, нам скорее не хватает целей, которые прячутся под землю или за мирными жителями», — сказал эксперт.

По словам Клинцевича, ведение боевых действий в ДНР полностью соответствует конституционным правам России, так как, по сути, войска РФ берут под контроль свою территорию.

«Это не значит, что это мы остановимся на освобождении ДНР и дальше не будем двигаться. Мы не воспринимаем фронт отдельными сегментами. Все это рассматривается в комплексе. Комплексно мы раздергиваем противника на разных участках, поднажимаем со стороны Харьковской области, нажимаем с юга, заставляем его маневрировать, выходить из нор», — пояснил Клинцевич.

При этом, по его мнению, давать линейный прогноз о том, когда под контроль России перейдет вся территория ДНР, бесполезно.

«Противник может резко перебросить или нарастить какие-то усилия на других участках фронта и тогда наше движение приостановится, но может усилиться на другом. Конечно, первостепенная задача состоит в освобождении опорных городов, таких как Константиновка, которые являются узловыми и через которые перебрасывается подкрепление на различные участки фронта противника. Российское командование все это прекрасно понимает и постепенно обрезает логистику противника», — заключил Клинцевич.

Американская газета The New York Times пишет, что территория ДНР может вскоре полностью перейти под контроль российских сил. По данным издания, российские войска уже контролируют около двух третей этого региона и ведут ожесточенные бои за Константиновку.

«Если она [Константиновка] падет, почти все города, расположенные к северу от нее, будут в пределах досягаемости российских беспилотников. Это приблизило бы Москву к ее давней цели захватить ДНР», — говорится в материале издания.

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