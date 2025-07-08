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Мишустин поздравил россиян с Днем семьи, любви и верности

Мишустин: День семьи, любви и верности олицетворяет многовековые традиции
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Дмитрий Астахов/РИА Новости

Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил россиян с Днем семьи, любви и верности. Его слова приводит пресс-служба правительства.

Председатель правительства отметил, что сегодняшний праздник олицетворяет многовековые исторические традиции и ценности семьи, где от родителей к детям передаются обычаи, знания и опыт.

Мишустин назвал приоритетом государственной политики России поддержку рождаемости и многодетности, заботу о пожилых россиянах, повышение благосостояния граждан. По его словам, активная работа в этом направлении ведется в рамках национального проекта «Семья». Во всех регионах страны реализуются социальные проекты, проводятся значимые мероприятия, направленные на улучшение демографии, увеличение продолжительности жизни людей, рассказал премьер.

Политик добавил, что государство гордится многодетными семьями России, а также чтит родителей участников специальной военной операции, «которые воспитали истинных патриотов, мужественно защищающих национальные интересы Отечества».

Мишустин пожелал российским семьям успехов, крепкого здоровья, счастья и благополучия.

День семьи, любви и верности традиционного отмечается в России 8 июля в честь православных святых Петра и Февронии Муромских, живших в XII веке. Их брак стал символом верности и семейного благополучия. Подробнее о празднике — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в России появился сервис знакомств для серьезных отношений.

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