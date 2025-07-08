В России предупредили о попытке США разорвать отношения РФ и Китая

На первый взгляд, частичное снятие санкции с России — это позитивный сигнал, который может дать старт частичной нормализации делового климата между Москвой и Вашингтоном. Однако этот жест администрации президента США Дональда Трампа не следует трактовать исключительно в положительном ключе, заявил «Газете.Ru» эксперт Центра взаимодействия и международного сотрудничества Петр Камина.

«В американской системе координат частичное снятие санкций не является «жестом доброй воли», как это могло бы толковаться, так как это, прежде всего, инструмент внешнеполитической игры. Одной из задач этой игры Трампа остается разрыв партнерских связей между Россией, Китаем и Ираном», — сказал политолог.

По его словам, подтверждением такого стремления американских властей стали слова главы протокольной службы США Моники Кроули. 2 июля она заявила в интервью, что президент Трамп «хочет провести своего рода обратный ход Никсона» и наладить отношения с Москвой, чтобы использовать Россию как противовес растущему влиянию Китая.

2 июля президент США Дональд Трамп принял решение о частичном снятии санкций с ряда российских активов, сообщил Минфин США.

Ранее в Госдуме объяснили, почему Трамп угрожает пошлинами за поддержку БРИКС.