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Замглавы МИД РФ провел «сверку часов» с послом Армении

Замглавы МИД РФ Галузин встретился с послом Армении Арсеняном
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Наталья Селиверстова/РИА Новости

Заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин провел встречу с послом Армении в Москве Гургеном Арсеняном. Об этом сообщается на сайте российского дипломатического ведомства.

В ходе беседы стороны обсудили ряд вопросов двусторонней и региональной повестки дня, а также провели «сверку часов» по графику предстоящих российско-армянских контактов.

«В ходе разговора до главы дипмиссии была доведена позиция о необходимости поддержания в Армении конструктивного информационного фона вокруг России и двусторонних связей», — сказано в публикации.

Уточняется, что в таком контексте подтверждено российское предложение провести очередной раунд консультаций профильных ведомств двух стран.

4 июля посла России в Ереване Сергея Копыркина вызвали в МИД Армении, где ему вручили ноту протеста из-за высказываний должностных лиц и экспертов РФ о внутриполитической ситуации в республике. Поводом стали критические оценки последних политических процессов в Армении, прозвучавшие в российских медиа и экспертном сообществе. Точный перечень высказываний и имен в ноте не раскрывается.

Ранее в парламенте Армении возникла перепалка.

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