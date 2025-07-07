Замглавы МИД РФ провел «сверку часов» с послом Армении

Заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин провел встречу с послом Армении в Москве Гургеном Арсеняном. Об этом сообщается на сайте российского дипломатического ведомства.

В ходе беседы стороны обсудили ряд вопросов двусторонней и региональной повестки дня, а также провели «сверку часов» по графику предстоящих российско-армянских контактов.

«В ходе разговора до главы дипмиссии была доведена позиция о необходимости поддержания в Армении конструктивного информационного фона вокруг России и двусторонних связей», — сказано в публикации.

Уточняется, что в таком контексте подтверждено российское предложение провести очередной раунд консультаций профильных ведомств двух стран.

4 июля посла России в Ереване Сергея Копыркина вызвали в МИД Армении, где ему вручили ноту протеста из-за высказываний должностных лиц и экспертов РФ о внутриполитической ситуации в республике. Поводом стали критические оценки последних политических процессов в Армении, прозвучавшие в российских медиа и экспертном сообществе. Точный перечень высказываний и имен в ноте не раскрывается.

Ранее в парламенте Армении возникла перепалка.