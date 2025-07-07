Ермак заявил, что Украина «нейтрализует Россию» вместо НАТО

Даже не являясь членом НАТО, Украина давно самостоятельно реализует стратегическую концепцию Североатлантического альянса по нейтрализации России. Об этом в статье для газеты The Hill глава офиса президента Андрей Ермак написал совместно с главой миссии Украины в НАТО Аленой Гетманчук.

«Даже не являясь членом НАТО и не привлекая к этому войска НАТО, Украина уже давно самостоятельно реализует Стратегическую концепцию НАТО по нейтрализации России как «наиболее существенной и прямой угрозы» безопасности союзников», — говорится в тексте.

В материале отмечается, что «адаптация НАТО» к новой евроатлантической реальности продолжается. Европа должна «взять на себя большую ответственность, проявить больше инициативы и действительно начать наращивать свой оборонный потенциал». Включение в этот процесс Украины, которая «закалена» конфликтом, упростит и ускорит процесс, считают авторы.

В сентябре 2022 года Украина подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Однако ряд стран — членов альянса выступают против этой идеи. В частности, свое вето на членство Украины в НАТО наложили США. Американский президент Дональд Трамп считает, что это маловероятно и нецелесообразно.

Ранее в МИД Украины пожаловались на «токсичность» дискуссии о принятии страны в НАТО.