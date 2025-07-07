На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ермак заявил, что Украина «нейтрализует Россию» вместо НАТО

Ермак: не являясь членом НАТО, Украина реализует стратегию по нейтрализации РФ
true
true
true
close
Denis Balibouse/Reuters

Даже не являясь членом НАТО, Украина давно самостоятельно реализует стратегическую концепцию Североатлантического альянса по нейтрализации России. Об этом в статье для газеты The Hill глава офиса президента Андрей Ермак написал совместно с главой миссии Украины в НАТО Аленой Гетманчук.

«Даже не являясь членом НАТО и не привлекая к этому войска НАТО, Украина уже давно самостоятельно реализует Стратегическую концепцию НАТО по нейтрализации России как «наиболее существенной и прямой угрозы» безопасности союзников», — говорится в тексте.

В материале отмечается, что «адаптация НАТО» к новой евроатлантической реальности продолжается. Европа должна «взять на себя большую ответственность, проявить больше инициативы и действительно начать наращивать свой оборонный потенциал». Включение в этот процесс Украины, которая «закалена» конфликтом, упростит и ускорит процесс, считают авторы.

В сентябре 2022 года Украина подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Однако ряд стран — членов альянса выступают против этой идеи. В частности, свое вето на членство Украины в НАТО наложили США. Американский президент Дональд Трамп считает, что это маловероятно и нецелесообразно.

Ранее в МИД Украины пожаловались на «токсичность» дискуссии о принятии страны в НАТО.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами