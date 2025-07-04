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Рогов прокомментировал заявления из США о поставках оружия Украине

Рогов назвал спектаклем противоречивые заявления США о поставках оружия Украине
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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Владимир Рогов, занимающий пост председателя комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета и сопредседателя координационного совета по интеграции новых регионов, охарактеризовал заявления американской стороны относительно потенциальных поставок вооружения Украине как политическое представление, призванное извлечь максимальные дивиденды из конфликта на послевоенном пространстве. Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.

«Противоположные фразы о поставках оружия режиму Зеленского — часть политического спектакля, чтобы выторговать себе больше дивидендов и преференций с территории, которая пока еще подконтрольна режиму Зеленского», — заявил Рогов.

Он убежден, что в отстаивании своих национальных интересов Россия должна полагаться исключительно на мощь собственного вооружения и доблесть своего народа, не обращая внимания на разнообразные «миротворческие заявления», исходящие от западных стран.

Накануне французский лидер Эммануэль Макрон охарактеризовал сообщения о приостановке США поставок некоторых видов вооружения Украине как «техническое решение». При этом он выразил твердую уверенность в сохранении приверженности Вашингтона поддержке Киева в его конфликте с Российской Федерацией.

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал США к гибкости в вопросе поставок оружия Украине.

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