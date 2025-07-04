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В Госдуме оценили возможность полного ухода Twitch из России

Зампред Горелкин не исключил ухода Twitch с российского рынка
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Стриминговая платформа Twitch может полностью уйти с российского рынка по собственному желанию, поэтому нет необходимости специально ограничивать сервис. Об этом в своем Telegram-канале написал первый зампред комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин.

В конце июня платформа ограничила максимальное качество видеотрансляций для пользователей в РФ разрешением 720p при 60 кадрах в секунду. Зампред напомнил, что аналогичным образом Twitch ранее поступил в Южной Корее, а впоследствии платформа полностью прекратила работать в этой стране.

«Я думаю, что «южнокорейский сценарий» рано или поздно будет реализован, и каким-то образом подталкивать Twitch к скорейшему уходу необходимости нет», — заявил Горелкин.

Он добавил, что уход платформы откроет возможности для российских предпринимателей. Он отметил, что создать стриминговую платформу проще, чем сделать аналог YouTube, для которого нужна конкретная база.

Парламентарий отметил, что властям в этой ситуации необходимо «обеспечить сопутствующие экономические и правовые условия». По его словам, при создании новой платформы необходимо будет контролировать соблюдение стримерами законодательства РФ, запретить анонимность пользователей и внедрить в площадку отечественные платежные сервисы.

До этого глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский заявил, что после запуска национального мессенджера MAX к Telegram могут применить строгие санкции.

Ранее Дуров опроверг уход Telegram из России.

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