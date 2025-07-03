Украина возмущена прекращением поставок оружия США

Решение Пентагона прекратить поставки оружия Украине возмутило украинских «ястребов». Об этом пишет газета The Hill.

«Украинские «ястребы» возмущены решением Пентагона прекратить поставки некоторых видов летального вооружения на Украину», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что «телефонные линии раскаляются» после решения Пентагона остановить поставки. На этом фоне Украина и ее сторонники в конгрессе США «пытаются сохранить каналы поставок открытыми».

1 июля США приостановили поставки Украине части важных вооружений, включая Patriot, Stinger и 155-мм снаряды. В США раскритиковали это решение Пентагона. В минобороны ответили, что американской армии самой не хватает боеприпасов. Издание Politico узнало, что на фоне такого решения Киев решил сменить тактику и вместо военной помощи просить у Вашингтона разрешения для европейских стран закупать американское оружие и передавать его украинской стороне. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Кремле заявили, что чем меньше Украина получит ракет, тем ближе конец СВО.