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Украина возмущена прекращением поставок оружия США

Hill: в Киеве возмущены решением США приостановить поставки оружия
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Kin Cheung/AP

Решение Пентагона прекратить поставки оружия Украине возмутило украинских «ястребов». Об этом пишет газета The Hill.

«Украинские «ястребы» возмущены решением Пентагона прекратить поставки некоторых видов летального вооружения на Украину», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что «телефонные линии раскаляются» после решения Пентагона остановить поставки. На этом фоне Украина и ее сторонники в конгрессе США «пытаются сохранить каналы поставок открытыми».

1 июля США приостановили поставки Украине части важных вооружений, включая Patriot, Stinger и 155-мм снаряды. В США раскритиковали это решение Пентагона. В минобороны ответили, что американской армии самой не хватает боеприпасов. Издание Politico узнало, что на фоне такого решения Киев решил сменить тактику и вместо военной помощи просить у Вашингтона разрешения для европейских стран закупать американское оружие и передавать его украинской стороне. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Кремле заявили, что чем меньше Украина получит ракет, тем ближе конец СВО.

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