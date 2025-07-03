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В России рассказали, без какой помощи США Киев не сможет продолжать бои

Политолог Асафов: отключение Киева от американских разведданных станет главным ударом
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Violeta Santos Moura/Reuters

США пересмотрят объемы помощи Украине, но не прекратят ее полностью, заявил «Газете.Ru» американист Александр Асафов. По его оценке, наиболее серьезным ударом по Киеву стало бы его «отключение» от американских разведданных.

«Киевский режим надо поддерживать на плаву, чтоб он создавал проблемы для России и сдерживал ее, так что объемы пересмотрят, но помощь полностью не прекратят. По моему мнению, самая эффективная приостановка помощи со стороны американцев — это отключение Украины от американских разведданных и от, например, продукции компании Starlink. Без этого Киеву было бы сложно участвовать в конфликте, но пока этого не произошло», — пояснил американист.

По его словам, цель США на Украине уже достигнута, так как они получили сделку по контролю над всеми важными объектами и редкоземельными месторождениями. Асафов полагает, что американский президент Дональд Трамп, как «очень прагматичный» политик, сейчас решает, сколько он будет готов еще заплатить и что может получить.

«Соединенные Штаты в принципе заявляют, что поставки помощи приостановлены не только на Украину. Идет аудит всех запасов Пентагона и пересмотр политики поставок дорогостоящего военного оборудования. По сути, американцы пытаются снижать издержки на всех направлениях», — заключил Асафов.

В начале июля США приостановили поставки на Украину важных перехватчиков Patriot, зенитных ракет, высокоточных боеприпасов и 155-мм снарядов. Пентагон проводит проверку собственных арсеналов и обеспокоен их сокращением из-за длительной помощи Киеву и операций на Ближнем Востоке. Часть вооружений уже находится в Европе, но партию задержали перед отправкой на Украину.

Ранее в США предсказали катастрофу на Украине из-за ограничения поставок оружия.

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