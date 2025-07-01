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В России считают, что главу Гагаузии Гуцул осудят на большой срок

Политолог Брутер: Гуцул не допустят обратно до руководства Гагаузии
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Дмитрий Осматеско/РИА Новости

Скорее всего, власти Молдавии не допустят, чтобы нынешняя глава Гагаузии Евгения Гуцул вернулась к исполняемой должности. Об этом «Газете.Ru» заявил политолог Владимир Брутер.

«Я думаю, что Гуцул к руководству Гагаузии обратно не допустят. Если бы она согласилась уйти сразу, то, может быть, ее бы либо отпустили, либо выдали условный срок. Сейчас же, поскольку она не хочет уходить, ей выпишут настоящий длительный срок. После этого пройдут новые выборы в Гагаузии. И эту ситуацию никак не изменить протестами или народными выступлениями, потому что у властей Молдавии есть серьезная западная крыша», — сказал политолог.

Он напомнил, что в Молдавии есть список оппозиционно настроенных людей, которых подвергают дополнительной проверке и задержанию в аэропортах. Учитывая, что по земле из Молдавии не выехать, то аэропорты были единственно реальной возможностью для оппозиционеров, которую сейчас перекрыли.

«Ситуация, которая сложилась в Молдавии, показывает, что если у России есть свои интересы в какой-либо стране, то она должна их реализовывать вовремя, а не после того, как все нехорошее уже произошло. Решение ситуации в Молдавии в пользу интересов Москвы могло быть принято 5-6 лет назад, а сейчас все возможности уже упущены», — заключил Брутер.

Прокуроры в Молдавии потребовали осудить главу Гагаузии Евгению Гуцул на 9 лет тюрьмы по делу о незаконном финансировании. Также сторона обвинения просит запретить ей в течение пяти лет занимать руководящие должности.

Напомним, что Гуцул задержали в аэропорту Кишинева 25 марта, не дав покинуть страну. Ей предъявили обвинение в нарушении порядка управления избирательными фондами на выборах в автономии, которые проходили в 2023 году. Кроме того, политика обвинили в незаконном финансировании партии «Шор» и подделке документов.

Ранее в оппозиции Молдавии рассказали о поглощении Евросоюзом под видом упрощения торговли.

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