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В Москве считают, что Баку намеренно вносит напряжение в отношения с РФ

Политолог Жарихин: Баку использует задержания как повод для обострения отношений с РФ
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Владимир Федороенко/РИА Новости

Азербайджанское руководство демонстрирует тенденцию на отход от дружественных отношений с Россией. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин, комментируя напряжение между Баку и Москвой после смерти двух граждан России азербайджанского происхождения в ходе задержания в Екатеринбурге.

«Вся эта история показывает тенденцию Азербайджана на отход от поддержания хороших отношений с Россией. Баку мог проигнорировать историю с рейдом в Екатеринбурге, так как речь шла о гражданах РФ. Однако произошедшее использовалось как повод, чтобы напрячь отношения между странами», — сказал политолог.

Он считает, что будущее российско-азербайджанских отношений будет зависеть от того, на какой точке остановится азербайджанская сторона. По мнению Жарихина, в Баку должны понимать, что все откровенно недружественные действия могут повлечь ответные шаги.

«Азербайджан достаточно сильно завязан на российский рынок товаров, в первую очередь на рынок сельскохозяйственной продукции и на российский рынок труда. Очень большое количество граждан Азербайджана сейчас работает в России. Поэтому азербайджанское руководство должно соизмерять свои действия с возможными потерями и быть менее темпераментным», — заключил Жарихин.

28 июня Азербайджан призвал Россию расследовать задержания граждан страны в Екатеринбурге. Днем ранее СМИ сообщили о рейде, в ходе которого силовики обыскали более 10 квартир уроженцев Азербайджана и задержали около 50 человек.

Ранее в МИД РФ сообщили, что российских дипломатов в Азербайджане не допускают до журналистов.

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