В МИД заявили об ожидании реакции Запада на доклад России и Белоруссии

Россия ждет реакции западных стран после выхода совместного доклада с Белоруссией о ситуации с правами человека в некоторых государствах. Об этом в разговоре с РИА Новости сообщил директор департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека МИД России Григорий Лукьянцев.

«Доклад только вышел. Думаю, сейчас они (представители стран Запада. — «Газета.Ru») ознакомятся с докладом, и будут наверняка обращения», — сказал Лукьянцев.

По его словам, после публикации предыдущего доклада западные страны начали неофициальные контакты с Россией в то время, как официально у них есть запрет на общение с РФ.

«Но когда они читают этот доклад, понимают, что есть проблемы. У некоторых из государств, членов того же самого Евросоюза есть претензии даже в отношении друг друга», — сказал представитель МИД.

Лукьянцев отметил, что в этих переговорах представители западных стран не только обсуждают части доклада, касающиеся их стран, но и признают, что Москва верно осветила проблемы в Евросоюзе.

28 июня в Женеве, во Дворце Наций, прошла 59-я сессия Совета ООН по правам человека. В рамках мероприятия состоялась панельная дискуссия на тему «Универсальность и неделимость прав человека для всех: практика государств». Организаторами выступили постпреды Белоруссии и России при ООН и других международных структурах.

На встрече был представлен второй совместный доклад МИД Белоруссии и России о соблюдении прав человека в различных странах. В обсуждении приняли участие несколько десятков дипломатов и представителей неправительственных организаций.

Ранее Лукашенко рассказал, от кого зависит место и роль РФ и Белоруссии на будущей карте мира.