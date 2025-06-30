Названо место проведения нового заседания СМИД ОДКБ

Следующее заседание Совета глав МИД стран-членов Организации Договора о коллективной безопасности (СМИД ОДКБ) пройдет в Киргизии в ноябре. Об этом заявил глава МИД республики Жээнбек Кулубаев, передает ТАСС.

Мероприятие запланировано на 26–27 ноября. Оно пройдет в Бишкеке.

Предыдущее заседание СМИД ОДКБ прошло в киргизском городе Чолпон-Ата 30 июня.

Представителя Армении, министра иностранных дел Арарат Мерзояна на заседании не было, дипломаты других стран организации присутствовали.

Комментируя отсутствие коллеги, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Армении вряд ли пойдет на пользу, если она решит отвернуться от своих евразийских соседей и союзников. Он добавил, что Россия не оказывает давления на правящие круги Армении и будет ожидать ясности по ряду вопросов.

Ранее Лавров прокомментировал возможный выход Армении из ОДКБ.