В МИД Чехии прокомментировали поставки РФ оборудования двойного назначения

Фирмы Чехии не поставляют в Россию оборудование двойного назначения, которое может быть использовано для производства оружия, вопреки недавнему заявлению президента Украины Владимира Зеленского, заявил глава чешского внешнеполитического ведомства Ян Липавский. Об этом сообщает РИА Новости.

Он подчеркнул, что ведомство не выявило никаких признаков, которые подтверждали бы, что подобное оборудование действительно поставлялось в Россию.

Министр добавил, что в данной ситуации речь идет скорее о запросах или заказах с российской стороны.

Липавский добавил, что также действует правило, согласно которому министерство не комментирует дипломатические переговоры, которые проходят в закрытом режиме.

22 июня Зеленский заявил, что Германия, Чехия и США, Южная Корея, Япония и Индия поставляют России станки для производства вооружений.

По словам украинского лидера, большую часть станков такого типа Россия получает из Китая — их поставки осуществляют 52 компании из КНР.

Ранее в Госдуме предложили США провести совместный аудит поставок оружия Украине.