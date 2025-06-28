Для стран Запада военные поставки Украине стали «священной коровой» даже при жертвах среди мирных граждан и нарушении международного права при поставках Киеву. Об этом РИА Новости заявила новая глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова.

«Для них военные поставки на Украину – это «священная корова», пусть даже они происходят в нарушение международных экспортно-контрольных правил и механизмов, а само оружие используется против женщин, детей и для нарушений прав человека», — отметила она.

Кроме того, коррупция во властных структурах Украины и нарушения в учете западного в конечном счете привели к росту «черного рынка» в этой стране и отправке вооружения преступным элементам Африки и Латинской Америки.

27 июня председатель Всеукраинской общественной организации «Украина в НАТО» Юрий Романюк заявил, что Трамп одобрил передачу Украине пяти батарей ПВО Patriot, которые были сняты с дежурства в Израиле. При этом он отметил, что американский президент примет решение о передаче установок на безвозмездной основе.

Ранее на Западе рассказали, во что Зеленскому обойдется долгожданное оружие.