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Политолог рассказал, как европейцы «соскочили» с украинской темы на саммите НАТО

Политолог Бордачев: европейцам удалось соскочить с украинской темы на саммите НАТО
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Jaimi Joy/Reuters

Европейские политики могут считать прошедший в Гааге 24-25 июня саммит НАТО успешным для себя, так как им удалось не взять на себя дополнительных обязательств по Украине. Таким мнением в беседе с «Газетой.Ru» поделился программный директор клуба «Валдай», политолог Тимофей Бордачев.

«Европейцам, по сути, удалось соскочить с украинской темы, так как они не взяли официально никаких дополнительных обязательств по Украине. Их обязательства по поддержке киевского режима остаются их двусторонними отношениями с киевским режимом. Американцам не удалось переложить на европейцев всю ответственность за украинскую историю», — сказал Бордачев.

По его мнению, обещание повысить расходы на оборону до 5% ВВП также ни к чему не обязывает европейских лидеров.

«Во-первых, они обещали это сделать к 2035 году. К этому времени Трампа уже давно не будет в Белом доме, и никто не знает, кто будет руководить США через 10 лет. Никто не знает даже, что будет с НАТО через 10 лет. Во-вторых, они зарезервировали полтора процента на любые другие расходы. То есть, по сути, это будут не 5% на оборону, а 3,5% с возможностью остальное тратить абсолютно на что угодно», — заключил политолог.

В Гааге прошел саммит НАТО, главной темой которого стал вопрос увеличения расходов на оборону членов альянса. Также состоялась встреча президентов США и Украины. При этом многие зарубежные СМИ отметили, что европейские лидеры «пресмыкались» перед Дональдом Трампом и согласились с его предложениями.

Ранее в МИД РФ прокомментировали решение НАТО об увеличении расходов на оборону.

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