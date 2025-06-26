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Стало известно о возможном романе Джона Кеннеди со стюардессой

People: у Джона Кеннеди был роман со стюардессой, которая забеременела от него
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AP

Экс-президент США Джон Кеннеди крутил роман со стюардессой, в результате которого она забеременела и по его просьбе сделала аборт. Об этом сообщает журнал People со ссылкой на еще неопубликованную книгу JFK: Public, Private, Secret («Джон Фицджералд Кеннеди: публичный, личный, секретный» – пер. ред.) журналиста Джона Тараборелли.

«Кеннеди имел роман со стюардессой по имени Джоан Лундберг, в результате которого она забеременела», — говорится в материале.

По данным источника, политик познакомился с девушкой в 1956 году, и уже спустя два года она забеременела. В приведенном отрывке из книги сообщается, что Кеннеди якобы оплатил любовнице аборт, объяснив невозможность завести общего ребенка его политической значимостью на тот момент.

Автор книги отметил, что отправленный будущим главой государства конверт оказался пустым, а деньги украдены, после чего он был вынужден отправить деньги снова.

3 июня князя Монако Альбера обвинили в растрате казны на любовниц и детей. Сообщалось, что в 2018 году по распоряжению князя $15,7 миллионов были тайно переведены на счет, связанный с Николь Косте — бывшей стюардессой Air France и матерью его внебрачного сына Александра.

Ранее Лукашенко призвал чиновников содержать любовниц за свои деньги.

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